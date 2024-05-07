В ВСУ пожаловались на большой расход снарядов для уничтожения "Царь-мангала"

Появились новые кадры работы модифицированного российского танка "Царь-мангал" в зоне СВО. Свое прозвище эта бронемашина получила из-за металлической сетки, сваренной в районе башни и люка для защиты от вражеских коптеров.
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