Комиссия: огромный дефицит бюджета США угрожает национальной безопасности

Огромный дефицит бюджета США представляет угрозу национальной безопасности страны. Об этом говорится в докладе комиссии по национальной оборонной стратегии, опубликованном аналитическим центром RAND (деятельность организации нежелательна в РФ).
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