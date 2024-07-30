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Комиссия: огромный дефицит бюджета США угрожает национальной безопасности

Комиссия: огромный дефицит бюджета США угрожает национальной безопасности

Огромный дефицит бюджета США представляет угрозу национальной безопасности страны. Об этом говорится в докладе комиссии по национальной оборонной стратегии, опубликованном аналитическим центром RAND (деятельность организации нежелательна в РФ).

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