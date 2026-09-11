ФНС получит доступ к операциям с цифровым рублем

С 1 июля 2027 года Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет запрашивать у оператора платформы цифрового рубля сведения о счетах граждан и компаний, остатках средств и совершенных операциях.
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