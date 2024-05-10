Олег Газманов рассказал, как его друзья-иностранцы относятся к Москве

Москва так прекрасна, что она вызывает удивление у иностранных гостей. Об этом заявил народный артист России Олег Газманов, приведя в пример своих друзей из других стран, которые посетили российскую столицу.
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