США поддержат Израиль отправкой на Ближний Восток авианосной ударной группы

www.globallookpress.com/US Navy/via Globallookpress.com Пентагон отправит на Ближний Восток новую авианосную ударную группу с целью поддержки Израиля из-за угрозы эскалации палестино-израильского конфликта.
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