Зрители устали: 8 российских звезд, которых слишком много на экране

Есть актеры, появление которых в новом фильме или сериале автоматически вызывает интерес. Но существует и обратный эффект: когда одно и то же лицо начинает встречаться буквально повсюду, даже популярность постепенно превращается в перенасыщение.
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