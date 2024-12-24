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ИЗВЕСТИЯ iz

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Возникли проблемы с платежами при поставке запчастей из Китая, ОАЭ и Казахстана

Возникли проблемы с платежами при поставке запчастей из Китая, ОАЭ и Казахстана

Из-за проблем с платежами сейчас зависает примерно 40% контейнеров с запчастями, рассказал в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

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