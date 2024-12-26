Тревожность россиян в 2024 году снизилась на четверть

Индекс тревожностей в России снижается второй год подряд. Средний суммарный индекс тревожностей в 2024 году снизился почти на четверть по сравнению с 2023 годом - с 11754,02 до 8957,41, что объясняется, прежде всего, более “спокойной” медийной повесткой в целом и стабилизацией информационного фона в связи с СВО.