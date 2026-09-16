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Девять миллионов отговорок. Зеленский нашел новый способ не проводить выборы

Девять миллионов отговорок. Зеленский нашел новый способ не проводить выборы

Владимир Зеленский придумал новое оправдание для отказа от проведения выборов на Украине, сославшись на то, что за пределами страны сейчас находятся девять миллионов граждан, сообщает американский телеканал CBS News .

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