Евгений Люлин рассказал о своем родителе в День отца

Евгений Люлин назвал отца своим жизненным примером. Об этом председатель Заксобрания Нижегородской области рассказал в своем telegram-канале в День отца, который отмечается в России каждое третье воскресенье октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии