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Медицина 2.0

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Сердечникам назвали опасную ошибку в питании

Сердечникам назвали опасную ошибку в питании

Фармацевт Гильермо Мартин заявил, что многие люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы совершают одну ошибку в питании, которая по опасности для здоровья сопоставима с избытком соли в рационе.

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