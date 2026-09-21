Сердечникам назвали опасную ошибку в питании

Фармацевт Гильермо Мартин заявил, что многие люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы совершают одну ошибку в питании, которая по опасности для здоровья сопоставима с избытком соли в рационе.
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