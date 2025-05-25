Суд отменил решение о взыскании долга с Литвиновой

Актриса живет не в России Столичный суд отменил решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску «Газпром Межрегионгаз Москва», сообщили РИА Новости в инстанции.
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