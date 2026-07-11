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Axios: США дали Ирану 24 часа на прекращение атак на корабли в Ормузском проливе

Axios: США дали Ирану 24 часа на прекращение атак на корабли в Ормузском проливе

www.globallookpress.com/Christian Ohde Администрация президента США Дональда Трампа дала Ирану 24 часа на публичное подтверждение свободы судоходства в Ормузском проливе и прекращение обстрелов коммерческих судов.

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