В Омске отменят еще шесть автобусных маршрутов, включая два новых (№207 и №209), о запуске которых власти заявили весной.
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В Омске отменят еще шесть автобусных маршрутов, включая два новых (№207 и №209), о запуске которых власти заявили весной.