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Бывший чиновник из Алтайского края признался в убийстве пяти девушек

Бывший чиновник из Алтайского края признался в убийстве пяти девушек

Мужчина стал фигурантом громкого уголовного дела о барнаульском маньяке.Бывший заместитель главы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин стал главным подозреваемым в деле о банаульском маньяке, орудовавшем в регионе в начале 2000-х годов.

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