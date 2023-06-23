Бывший чиновник из Алтайского края признался в убийстве пяти девушек

Мужчина стал фигурантом громкого уголовного дела о барнаульском маньяке.Бывший заместитель главы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин стал главным подозреваемым в деле о банаульском маньяке, орудовавшем в регионе в начале 2000-х годов.