Товарооборот РФ и КНР в январе–феврале возрос на 9,3%

В начале 2024 года Россия и Китай нарастили взаимную торговлю. В денежном выражении товарооборот превысил 37 миллиардов долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет Главного таможенного управления КНР.
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