Popcaketv

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Джей-Хоуп из BTS зажег с Леди Гагой: «Она — моя королева навсегда. Люблю»

Джей-Хоуп из BTS зажег с Леди Гагой: «Она — моя королева навсегда. Люблю»

Только в Сети закончили обсуждать легендарную встречу Ви (V) с Леди Гагой (Lady Gaga), как другой участник BTS поразил поклонников неожиданным контактом с Королевой монстров.

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