Мэрия Читы не будет тратиться на фейерверк к Новому году

Администрация Читы не будет организовывать фейерверк на Новый год за счёт бюджетных средств.«В новогоднюю ночь в Чите салют (фейерверк) за счет бюджета городского округа «Город Чита» не запланирован», - сообщили в ответ на запрос порталу Zab.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии