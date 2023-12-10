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Мэрия Читы не будет тратиться на фейерверк к Новому году

Мэрия Читы не будет тратиться на фейерверк к Новому году

Администрация Читы не будет организовывать фейерверк на Новый год за счёт бюджетных средств.«В новогоднюю ночь в Чите салют (фейерверк) за счет бюджета городского округа «Город Чита» не запланирован», - сообщили в ответ на запрос порталу Zab.

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