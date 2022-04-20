Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Игорев
    Таких как набиулина большая часть правительства,если мы от них неизбавимся - добьем экономику.Миронов: Руководс...
  • Игорь Игорев
    Набиулина враг экономики.Она даёт показатели, но не решает проблемы.Она бухгалтер, а не экономист.Миронов: Руководс...
  • Noombox Barrows
    Не только Банк России должен поддерживать производителей. Разглагольствовать и указывать на чужие ошибки все могут. Ч...Миронов: Руководс...

Как распознать фейковый сайт

Как распознать фейковый сайт

Создателей фейкового сайта фракции «Единая Россия» найдут и накажут, пообещали в Госдуме. Но этот ресурс не первый и не последний, который создают интернет-мошенники, поэтому, чтобы не стать их жертвами, нужно соблюдать личную цифровую гигиену.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх