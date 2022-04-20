Как распознать фейковый сайт

Создателей фейкового сайта фракции «Единая Россия» найдут и накажут, пообещали в Госдуме. Но этот ресурс не первый и не последний, который создают интернет-мошенники, поэтому, чтобы не стать их жертвами, нужно соблюдать личную цифровую гигиену.