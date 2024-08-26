Мародеры и убийцы: ВСУ массово совершают военные преступления

Использованы материалы: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев, РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ В Россию, а точнее, в Курскую область, собрались приехать и эксперты управления Верховного комиссариата ООН по правам человека.
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