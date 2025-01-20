Стало известно, как магнитные бури могут повлиять на здоровье в 2025 году

Об этом рассказал доктор физико-математических наук Алексей Юрасов В этому году солнечная активность может проявиться мощными вспышками, способными вызвать геомагнитные бури, рассказал RT профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.