С 7 июня ожидаются ограничения движения в семи районах Петербурга

Жителей Санкт-Петербурга предупредили об ограничениях дорожного движения с субботы, 7 июня. Изменения затронут Василеостровский, Выборгский, Курортный, Невский, Петроградский, Приморский и Фрунзенский районы.
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