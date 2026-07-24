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Царьград

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СТМ начнёт сборку электропоездов для Казахстана до конца года

СТМ начнёт сборку электропоездов для Казахстана до конца года

СТМ и "Казахстанские железные дороги" обсуждают поставки высокоскоростных поездов для маршрута Астана-Алматы.

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