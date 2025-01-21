В Архангельской области ожидается похолодание до -20 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, в Поморье 21 января ожидаются метели, а в отдельных районах — гололёдСогласно прогнозу Северного УГМС, в Поморье 21 января ожидаются метели, а в отдельных районах — гололёдВетер северной четверти достигнет 7–12 метров в секунду, в первую половину дня порывы 15-17 метров в секунду.