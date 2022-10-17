Представители нигерийских политических партий устроили массовую драку

Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press Абуджа, 16 октября. Более 15 человек пострадало в результате драки между представителями «Всеобщего прогрессивного конгресса» (APC) и «Народно-демократической партии» (PDP) в Нигерии.
Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press Абуджа, 16 октября. Более 15 человек пострадало в результате драки между представителями «Всеобщего прогрессивного конгресса» (APC) и «Народно-демократической партии» (PDP) в Нигерии.
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