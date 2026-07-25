При ударе ВС РФ по полигону с выставкой оружия под Киевом погиб полковник украинских спецслужб

Полковник Эдуард Сиренко возглавлял одно из управлений Центра специальных операций СБУ. На попавшем под удар полигоне показывали беспилотники, используемые ВСУ для атак на гражданские объекты на территории РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии