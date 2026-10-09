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Регионы России

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Карен Хачанов преодолел второй круг на турнире «Мастерс» в Шанхае

Карен Хачанов преодолел второй круг на турнире «Мастерс» в Шанхае

Встреча отличилась высокой напряжённостью: все три сета были решены в тай-брейках. Хачанов выполнил 11 эйсов при двух двойных ошибках, а Фери ответил шестью эйсами и семью двойными ошибками.

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