Жителей Актау приглашают отметить Наурыз на набережной

Городской акимат приглашает всех жителей и гостей города принять участие в праздничном мероприятии «НАУША НАУРЫЗ – БАҚ, ЫРЫСТЫҢ БАСТАУЫ», которое пройдет на набережной в 15 микрорайоне областного центра, передает inAktau.
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