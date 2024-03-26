"Ящик Пандоры открыт!": Иноагент Белый* бросился на защиту террористов из "Крокуса"

А почему таких уродов не лишают гражданства , ведь наверняка после окончания сво они всех вернутся поплачутся и всех простят , а нужно всех лишить всего

СЗ

Сергей Захаров

Ну почему наша власть все непринтмает никаких мер по лишению в России этих мерзавцев имущества и почему дума невнесет закон об запрете их возвращения в Россию ведь не дураки придумали в гнезапамятные времена предавший раз предаст два три раза и много раз нам это надо?