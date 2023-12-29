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Полный перелом сознания у "соседей" всего за один день

Полный перелом сознания у "соседей" всего за один день

Автор:  АМАРАНТ "Оно надо?" Донаты на B C У усохли в разы. С авто срывают наклейки с корабликом. В сетях полная зрадища.

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Комментарии
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Мария
Конечно, Вы правы. У меня родственники одни в Киеве, вторые в Донецке. Сужу по ним. Русские. Заканчивали ВУЗы в Москве! Но те, что в Киеве......ужас. Купили автомат Калашникова, чтобы защищаться от нас, москалей, когда мы будем брать Киев. А те, что в Донецке - такие, как мы, нормальные.
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4 час.
М
Мария
У нас в крае  у половины людей, в т.ч. у меня, украинские фамилии. Такой мысли, что мы  не русские, в помине ни у кого не было и нет. Помню в детстве ещё спрашивала отца, почему у него в паспорте написано национальность &quot;украинец&quot;, а у мамы &quot;русская&quot;? Тогда была такая графа. Он мне ответил, что такой национальности, украинец, нет, что это место рождения русского человека. С этим понятием и жили. У нас губернатор был Наздратенко, сейчас Кожемяко. Первые переселенцы к нам были родом с Украины.
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3 час.
АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
пройдёт ещё немного времени и эти переобуванты нас начнут правильно Россию любить и предъявлять нам, что &quot;неправильно мы Россию любим&quot;))) это уже было не один раз в истории))
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2 час.

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