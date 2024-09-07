Хуситы сбили американский беспилотник в Йемене

Бойцы йеменского движения «Ансар Аллах» уничтожили разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper на северо-западе Йемена, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа 8 сентября в эфире телеканала «Аль-Масира».
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