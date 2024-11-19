Басков обругал матом фониатра Льва Рудина и отказался продолжить шоу, пока оппонент в студии

Николай Басков обругал матом фониатра Льва Рудина на шоу «Ну-ка, все вместе!» Во время очередного выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!» произошел неприятный инцидент с участием Николая Баскова и фониатра Игоря Рудина.