Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

538 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    НА ВТОРОЙ ВЕТКЕ БАМа РУК НЕ ХВАТАЕТ !!!!!Экс-телеведущий А...
  • Сергей Oблезов
    Ну и на хрена он тут нужен? Он должен защищать новую Родину! Что у нас за страна такая, что всякое дерьмо может приле...Экс-телеведущий А...
  • Михаил Васильев
    А нам это надо знать?Российская певица...

Басков обругал матом фониатра Льва Рудина и отказался продолжить шоу, пока оппонент в студии

Басков обругал матом фониатра Льва Рудина и отказался продолжить шоу, пока оппонент в студии

Николай Басков обругал матом фониатра Льва Рудина на шоу «Ну-ка, все вместе!» Во время очередного выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!» произошел неприятный инцидент с участием Николая Баскова и фониатра Игоря Рудина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх