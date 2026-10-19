Прекрасная теоретическая статья от Р. Ищенко.Американские политики ещё в первый срок Трампа отмечали, что в США впервые со времён Гражданской войны началась серьёзная политическая борьба, а партии (Демократическая и Республиканская) на деле представляют интересы альтернативных, практически антагонистических социальных групп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г В Госдуме рассказ...
- У армян остался п...
- "Якутию сдают. Ко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым