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Русская весна

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План атаки на Израиль разработал Иран и согласовал с ХАМАС — Wall Street Journal

План атаки на Израиль разработал Иран и согласовал с ХАМАС — Wall Street Journal

Иранский Корпус стражей исламской революции с августа прорабатывал с палестинской группировкой детали плана нападения на Израиль, встречи проходили в Бейруте, пишет американское издание The Wall Street Journal.

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