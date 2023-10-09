Иранский Корпус стражей исламской революции с августа прорабатывал с палестинской группировкой детали плана нападения на Израиль, встречи проходили в Бейруте, пишет американское издание The Wall Street Journal.
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