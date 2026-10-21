Житель села Крутиха из Кыштовского района наблюдал «инопланетный конвой» над своим домом. Информацию опубликовала районная газета «Правда Севера», мужчина наблюдал светящиеся объекты в небе в ночь с 13 на 14 октября.
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