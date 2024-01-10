Собянин: Почти 3 тыс предпринимателей получили гарантийную поддержку Москвы

Спрос на гарантийную поддержку растет с каждым годом В Москве действуют различные меры поддержки малого и среднего бизнеса, благодаря которым предприятия и организации также могут рассчитывать на более выгодные условия кредита в банке.
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