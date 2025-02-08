«ВС России взяли Покровск в клещи»: Перелом в битве, российские войска проломили оборону ВСУ в нескольких местах: Новости СВО, к утру 08.02.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 8 февраля 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 08.
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