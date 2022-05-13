В Московской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г.о. Солнечногорск в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего москвича, подозреваемого в умышленном уничтожении имущества путём поджога.
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