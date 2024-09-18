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Политика как она есть

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В Молдавии резко отреагировали на слова Захаровой по предстоящим выборам

В Молдавии резко отреагировали на слова Захаровой по предстоящим выборам

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Павел Постикэ заявил, что Кремль не имеет права диктовать, сколько избирательных участков Кишинев должен открывать в России на предстоящих выборах и референдуме о вступлении в ЕС.

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