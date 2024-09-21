Долги по ипотеке на строящееся жилье в Петербурге выросли на 33 % с начала года По данным на 1 августа 2024 года, задолженность составила 589 млн рублей.
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Долги по ипотеке на строящееся жилье в Петербурге выросли на 33 % с начала года По данным на 1 августа 2024 года, задолженность составила 589 млн рублей.