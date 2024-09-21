НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мойка78.ру Новости СПб

2 подписчика
Долги по ипотеке на строящееся жилье в Петербурге выросли на 33 % с начала года

Долги по ипотеке на строящееся жилье в Петербурге выросли на 33 % с начала года По данным на 1 августа 2024 года, задолженность составила 589 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх