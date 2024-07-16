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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батовская-Фиалкова о возвращении после родов: «Брезаз-Буше и Бендика, став матерями, прибавили еще сильнее. Они служат для меня вдохновением»

Словацкой спортсменке 31 год, она призер чемпионата Европы и этапов Кубка мира. В декабре 2023-го у нее родилась дочь Романа.

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