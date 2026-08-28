Теперь в космосе можно выращивать растения: русская разработка

Пригодится и на Луне, и в Арктике. Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) создали новый композиционный материал для выращивания растений.
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