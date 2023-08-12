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В Крыму разгорелся скандал из-за проукраинской вожатой, заявившей о ненависти к русским

В Крыму разгорелся скандал из-за проукраинской вожатой, заявившей о ненависти к русским

«Мерзкие русские дети, ненавижу»: в Крыму вожатой назначили бандеровку https://dzen.ru/video/watch/64d63066e0718b48a41c5080?t=26 Иллюстрация: скриншот видео ТК Readovka.

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Комментарии
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Александр Ракитных
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2 час.
ШКИПЕР
Мокрощелку на нары, администрацию, с волчьим билетом на улицу !
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1 час.
V
Vladimir
им платят за количество строк, а не за качество...
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1 час.

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