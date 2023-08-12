В Крыму разгорелся скандал из-за проукраинской вожатой, заявившей о ненависти к русским

«Мерзкие русские дети, ненавижу»: в Крыму вожатой назначили бандеровку https://dzen.ru/video/watch/64d63066e0718b48a41c5080?t=26 Иллюстрация: скриншот видео ТК Readovka.
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