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  • Игорь
    👍Снайпер «Ахмата» ...
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    Молодец !!!Снайпер «Ахмата» ...
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    Какая передовая ?просто один козёл обокрал другого,  а тот взял и грохнул кента.Получит десятку ,а когда хохлам придё...Крапивник: Ротный...

Под Екатеринбургом экс-мэр города Евгений Ройзман* стал участником ДТП

Под Екатеринбургом экс-мэр города Евгений Ройзман* стал участником ДТП

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* стал участником автоаварии на трассе около Екатеринбурга. Как сообщает городская Государственная автоинспекция, в результате столкновения никто не пострадал, но автомобили получили технические повреждения.

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