Под Екатеринбургом экс-мэр города Евгений Ройзман* стал участником ДТП

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* стал участником автоаварии на трассе около Екатеринбурга. Как сообщает городская Государственная автоинспекция, в результате столкновения никто не пострадал, но автомобили получили технические повреждения.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* стал участником автоаварии на трассе около Екатеринбурга. Как сообщает городская Государственная автоинспекция, в результате столкновения никто не пострадал, но автомобили получили технические повреждения.
Свежие комментарии