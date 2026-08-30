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Пятый канал

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Операции под обстрелами: военные медики спасают жизни бойцов на передовой

Операции под обстрелами: военные медики спасают жизни бойцов на передовой

В Европе «убивать русских» становится, похоже, навязчивой идеей. Все же помнят вопрос немецкого журналиста Зеленскому: «Чем еще Европа может помочь убивать больше русских солдат?» На этой неделе Басманный суд Москвы заочно арестовал газетчика по статье о разжигании ненависти.

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