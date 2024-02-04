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Военное обозрение

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Трудовые будни одной библиотеки

Трудовые будни одной библиотеки

«Школа не учит», «школа не воспитывает», «жертвы ЕГЭ» – только так и говорят, при этом не знают, в какую сторону открывается дверь в школе их района.

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