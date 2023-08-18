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ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Харьковской области

ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Харьковской области

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин 18 августа сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки три раза атаковали позиции российских подразделений в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области.

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