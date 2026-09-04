Futures, Yields Flat Ahead Of August Jobs Report US futures are choppy, trading between unchanged and modestly higher, ahead of today's jobs report which sees a modest increase in August payrolls (but the risk is for another negative print, see our preview here).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым