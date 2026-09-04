Zero Hedge
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Zero Hedge

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Futures, Yields Flat Ahead Of August Jobs Report

Futures, Yields Flat Ahead Of August Jobs Report

Futures, Yields Flat Ahead Of August Jobs Report US futures are choppy, trading between unchanged and modestly higher, ahead of today's jobs report which sees a modest increase in August payrolls (but the risk is for another negative print, see our preview here).

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