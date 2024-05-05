RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Для нашего народа взятие Одессы и Николаева это обязательное условие нашей победы. Иначе всё впустую. Почти так, как ...Маск: взятие Одес...
  • лина любимцева
    А чехи кроме как ГАДИТЬ, больше ничего делать и не умеют. И не делают. Только гадят.CTK: Чехия официа...
  • лина любимцева
    Толку от этих их послов...CTK: Чехия официа...

Рогов: объявлением Зеленского в розыск ему послали чёткий сигнал

Рогов: объявлением Зеленского в розыск ему послали чёткий сигнал

Объявлением МВД России Владимира Зеленского в розыск ему послали чёткий сигнал о том, что переговоры с ним вести никто не планирует, так как в стране его считают преступником, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Крылов
Этому разрушителю украины следовало бы самому сдаться российскому правосудию, пока не прилетело ему в голову ледорубом. В местах заключения клоуну-наркоману хотя бы не грозит смертная казнь. Горбушка черного хлеба и кружка воды ему будет в радость!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх