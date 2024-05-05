Рогов: объявлением Зеленского в розыск ему послали чёткий сигнал

Объявлением МВД России Владимира Зеленского в розыск ему послали чёткий сигнал о том, что переговоры с ним вести никто не планирует, так как в стране его считают преступником, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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