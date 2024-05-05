Александр Крылов

Этому разрушителю украины следовало бы самому сдаться российскому правосудию, пока не прилетело ему в голову ледорубом. В местах заключения клоуну-наркоману хотя бы не грозит смертная казнь. Горбушка черного хлеба и кружка воды ему будет в радость!