Apple наконец-то изменит дизайн iOS. iOS 18 будет похожа на операционную систему VisionOS для гарнитуры Vision Pro

iOS 18 некоторые инсайдеры называют самым серьёзным обновлением системы за всю её историю. Пока неясно, будет ли это так, но новые данные говорят о том, что iOS 18 как минимум принесёт заметное изменение дизайна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии